Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren “İzBBŞT Gençlik Günleri”, şehrin dört bir yanından gelen genç yetenekleri profesyonel sahnelerle buluşturmayı sürdürüyor.

3 Mayıs’ta başlayan ve büyük bir heyecanla devam eden etkinlikler, 17 Mayıs’a kadar hem tiyatroseverleri ağırlayacak hem de geleceğin sanatçılarına kapılarını açacak.

İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta gerçekleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tarafından gerçekleşen organizasyon, ilk günkü heyecan profesyonel imkanlarla birleştiriyor.

Toplamda 16 ayrı tiyatro topluluğunun katıldığı festivalde, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler yeteneklerini gösteriyor.

Oyunlar yalnızca salonları doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicilerden de tam not alıyor. Performanslar, Kültürpark’ın sanat geçmişiyle öne çıkan İsmet İnönü Sahnesi ve İzmir Sanat’ta yapılıyor.

Sadece oyun değil eğitim platformu

Şehir Tiyatroları’nın deneyimli kadrosu tarafından gerçekleşen atölye çalışmaları, gençlerin teknik altyapısını artırmayı planlıyor.

Kukla yapımından temel oyunculuk tekniklerine, ses-nefes kullanımından reji yaklaşımlarına kadar farklı alanlarda verilen bu eğitimler, sanatçı adayları için adeta okul niteliği taşıyor. Gençlerin heyecanla beklediği etkinliklerden biri de tiyatronun meslek olarak ele alınacağı oturum olacak.

15 Mayıs Cuma günü saat 13.30’da yapılacak söyleşide; usta oyuncu Levent Üzümcü, İrem Düzgünsıvacı ve İbrahim Göksel Kart gençlerin sorularına cevap verecek.

Biletler İzmir Sanat gişelerinden veya dijital platformlardan alınabilir

17 Mayıs’a kadar devam edecek olan maraton, hem nitelikli oyunlar hem de eğlenceli etkinliklerle tamamlanacak.

İzBBŞT’nin beğenilen eseri "Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı" ile final yapacak olan festival, sonrasında düzenlenecek olan kapanış şenliği ve konserle bitecek. Etkinliklere katılmak isteyenler biletlerini İzmir Sanat gişelerinden veya dijital platformlardan alabilir.

Gençlik Günleri Programı şu şekilde;

13 Mayıs Çarşamba: Lüküs Hayat (9 Eylül Üni. FTR Topluluğu) / Aymazoğlu ve Öbürsüler (Amerikan Koleji)

14 Mayıs Perşembe: Ziyaret (Demokrasi Üni.) / Huzurevi 2070 (Çimentaş Anadolu Lisesi)

15 Mayıs Cuma: Deli Dumrul (Emlakbank S. Demirel AL) ve "Bir Meslek Olarak Tiyatro" Söyleşisi

16 Mayıs Cumartesi: Yoğunlaştırılmış Atölye Programı ve Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı

17 Mayıs Pazar: İZBB Pop Orkestrası ve Gülce Atalay Konseri (Kapanış Şenliği)