Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin futbol tarihinde önemli bir yere sahip olan asırlık Kemer Langar Futbol Sahası’nı modern bir spor kompleksine dönüştürüyor. Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle amatör futbolun simge alanlarından biri olan ve 2000'li yıllardan bu yana atıl durumda bekleyen tarihi saha, yürütülen projeyle yeniden kente kazandırılıyor.

Ampute ve görme engelli futboluna uygun tasarım

Konak Kemer Bölgesi’nde yer alan yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda inşaat çalışmaları başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tesisi çocukların, gençlerin ve amatör spor kulüplerinin daha nitelikli koşullarda spor yapabilmesi amacıyla projelendirdiklerini belirtti.

Yeni tesis, U-11 ve U-12 resmi müsabakalarının yanı sıra ampute futbol ve görme engelli futbol karşılaşmalarına da ev sahipliği yapacak. Proje, Konak’taki amatör spor kulüpleri ve spor okulları için ana antrenman ve maç merkezi işlevi görecek.

Tribün altında eğitim ve sosyal alanlar yer alacak

Proje kapsamında parselin güney kısmında 1.200 metrekarelik inşaat alanına sahip modern bir tribün binası inşa ediliyor. Çelik konstrüksiyon üst örtüyle kapatılacak 500 kişilik tribünün altındaki alanlar, tesisin tüm lojistik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Zemin katta engelli sporcuların erişimine uygun soyunma odaları, hakem odaları, duşlar ve teknik hacimler bulunacak. Üst katta ise spor eğitimi, seminerler ve kulüp toplantıları için kullanılacak çok amaçlı salonlar yer alacak. Tesisin dış cephesinde ise güvenlik, akustik konfor ve güneş kontrolü sağlaması amacıyla yarı geçirgen metal konstrüksiyon kullanılacak.

Bölgenin ihtiyaç analizi yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, projelendirme sürecinden önce bölgede aylar süren bir ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirdi. Kemer ve Yenişehir bölgesindeki çocuk nüfusunun fazlalığı, futbola olan yoğun ilgi ve amatör kulüplerin saha sıkıntısı göz önünde bulundurularak alanın bir "altyapı stadyumu" olarak tasarlanmasına karar verildi.

Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı ise alanın tarihi mirasını ve kent hafızasındaki yerini koruyarak, burayı sadece bir spor alanı değil, çevre halkının da yararlanabileceği bir kamusal yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor. Komplekste ayrıca yağmur suyu deposu, trafo ve jeneratör gibi teknik altyapı unsurları da yer alacak.

