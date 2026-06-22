Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından Çağatay Güç görevden alınmıştı. Güç'ün yerine ise Utku Gümrükçü atanmıştı. Çağatay Güç bugün, CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına; CHP İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan ilçe belediye başkanları, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, parti ilçe başkanları da katılım gösterdi.

Basın açıklamasına katılım gösteren isimlerden biri olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"Birlik ve dayanışma içerisinde yol yürümeye devam ediyoruz!"

Çağatay Güç'e destek mesajı veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Seçilmiş İl Başkanımız Çağatay Güç’ün düzenlediği basın açıklamasına; milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımızla birlikte katılım sağladık.

Baba ocağımız olarak gördüğümüz partimize; ilkelerimizden, değerlerimizden ve demokrasiden güç alarak sahip çıkmaya, birlik ve dayanışma içerisinde yol yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.