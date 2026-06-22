Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından Çağatay Güç görevden alınmıştı. Güç'ün yerine ise Utku Gümrükçü atanmıştı. Çağatay Güç bugün, CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına; CHP İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan ilçe belediye başkanları, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, parti ilçe başkanları da katılım gösterdi.

Basın açıklamasının ardından CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Özgür Özel neredeyse, biz de oradayız!"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Milletvekillerimiz, İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, tüm kadrolarımız ve örgütümüzle seçilmiş İl başkanımız Çağatay Güç’ün yanındayız.

Gücünü sarayın yargısından alanları da, gücünü sokaktan, halktan ve örgütten alanları da tarih yazacaktır!

Bizim binalara, makamlara, ünvanlara ihtiyacımız yok!

Cumhuriyet Halk Partisini 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yapan Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel neredeyse, biz de oradayız!" ifadelerini kullandı.