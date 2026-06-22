Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, uzun yıllara dayanan geçmişi bulunan ancak uzun süredir atıl durumda bekleyen yapıları bir bir ayağa kaldırmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelişiyle beraber restorasyon çalışmalarına büyük bir hız verildi.

Kıllıoğlu Hamamı’nın ardından şimdi de gözler, İzmir’in sanayi mirasında önemli bir yeri olan Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’na çevrildi.

Tarihi mirasa yeniden can geliyor

Konak’ın tarihini yansıtan bu binayı yeniden ayağa kaldırmak için Belediye Meclisi'nde alınan ortak kararla süreç hızlandırıldı.

İzmir Valiliği çatısı altındaki katkı payı fonuna yapılan başvurunun ardından, restorasyonun başlaması için gereken tüm yasal prosedürler ve ihaleler tamamlandı. Yapının orijinal ruhuna sadık kalınarak yürütülecek çalışmaların yaklaşık 540 gün içinde bitirilmesi planlanıyor.

"Sadece sergi alanı olan bir müze değil"

Restorasyon tamamlandığında yalnızca eski sabunları sergileyen bir müze değil; sabun yapım atölyelerinin düzenlendiği, üretimin nasıl yapıldığının uygulamalı olarak gösterildiği ve insanların geldiğinde o dönemin ruhunu hissedebileceği bir yer haline gelecek.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, projenin yalnızca bir yapı yenileme işi olmadığının altını çizerek, "Konak köklü tarihi ve zengin kültürel birikimiyle eşsiz bir kent.

Biz bu zenginliği yeniden kentliyle buluşturmayı, tarihi yapıları yeniden işlev kazandırarak kent yaşamına katmayı istiyoruz.

Kıllıoğlu Hamamı bu anlamda çok güzel bir örnek oldu. Şimdi de Hamdi Dalan Sabun Fabrikası kentle buluşacak.

Restorasyonu tamamlandığında sadece sergi alanı olan bir müze değil aynı zamanda içinde sabunculuğa dair atölyelerin yapıldığı, geleneksel üretim şekillerinin yeniden hayat bulduğu yaşayan bir mekan olacak. Bu dönüşümün başlangıcına tüm Konaklı komşularımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören ne zaman?

Restorasyonun ardından hayat bulan Hamdi Dalan Sabun Fabrikası herkesin katılabileceği bir törenle açılacak. Törenin bilgileri ise şu şekilde;

Tarih: 24 Haziran 2026 Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: Konak Mah. 864 Sok. No: 6-8 Kemeraltı / Konak