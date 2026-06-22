İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla kentin yedinci Kent Lokantası’nın Konak Toros’ta hizmete girdiğini açıkladı. Ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki etkisini azaltmayı hedefleyen uygulama çerçevesinde, uygun fiyatlı yemek hizmetinin daha fazla kişiye ulaşması planlanıyor.

Menü 25 liradan sunuluyor!

Başkan Tugay, normalde 50 lira olan dört çeşit yemekten meydana gelen menünün Konak Toros ve Yamanlar şubelerinde 25 liradan vatandaşlara verildiğini ifade etti. Kent Lokantaları aracılığıyla ekonomik zorluklarla baş etmeye çalışan vatandaşlara destek olmayı hedeflediklerini belirten Tugay, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

1 milyondan fazla vatandaşa hizmet!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata konulan Kent Lokantaları, bu ana kadar 1 milyondan fazla vatandaşı uygun fiyatlı yemek hizmetiyle bir araya getirdi. Sağlıklı, kaliteli ve ekonomik yemek seçeneklerini vatandaşların karşısına çıkaran lokantalar, dar gelirli vatandaşlar, öğrenciler ve emekliler tarafından yoğun talep görüyor.

Yeni şubeler gelecek!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kent Lokantalarının sayısını yükseltmeyi sürdüreceklerini ifade ederek, dayanışma ağını daha da büyütmeyi amaçladıklarını belirtti.



