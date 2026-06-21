SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-CHP’de 'mutlak butlan' kararı sonrasında yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, görevden uzaklaştırılan Özgür Özel yönetimine dair çarpıcı iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat katıldığı televizyon programında, İzmir’deki bir şirkete parti kasasından ödemeler yapıldığını, bunun resmi kayıtlarda mevcut olduğunu, bu paraların hangi algı operasyonları için aktarıldığına dikkat çekerek yargı süreci başlatılacağını duyurdu.

34 Bin Hesap Tespit Edilmiş

CHP İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan incelemelerde, eski yönetimi ve Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen tam 34 bin trol hesap belirlendi. Bu hesapların arkasındaki mali portreyi ise geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen ifşa etmişti. Öztürkmen, Özgür Özel döneminde parti kasasından medya kuruluşlarına ve sosyal medya unsurlarına tam 755 milyon TL aktarıldığını duyurmuştu.

Hüseyin Gün Tutuklanınca Hesapların %60'ı Sustu

Ali Haydar Fırat’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detaylardan biri, 'casusluk' suçlamasıyla tutuklanan Hüseyin Gün ile ilgili oldu. Gün’ün tutuklanmasının ardından, tespit edilen trol hesapların yüzde 60’ının bir anda devre dışı kalması operasyonun uluslararası boyutunu da gözler önüne serdi. Fırat, bu durumun yurt dışı koordineli ağları ve devlet kurumları ile bakanları hedef alan dezenformasyon trafiğini net bir şekilde kanıtladığını vurguladı.

Gözler İzmir’deki Şirkette

Ali Haydar Fırat’ın dün gece katıldığı canlı yayında işaret ettiği en kritik nokta ise İzmir oldu. Fırat, 'İzmir’deki bu şirketin, tutuklanan o isimlerle ve dezenformasyon ağlarıyla ne tür bir ilişkisi var? Bu paralar hangi algı operasyonları için aktarıldı? Bunların hepsi bir süre sonra, çok yakın zamanda başlayacak olan yargılama sürecinde tek tek ortaya çıkacaktır. Bu sosyal medya algısı ve usulsüz fonlamalar hakkında çok ciddi bir suç duyurusu hazırlığı içindeyiz, yargı süreci yakında başlıyor' dedi.

Tüm Gerçekler Yargı Sürecinde Ortaya Çıkacak

Ankara ve İzmir kulisleri, CHP kasasından fonlanan ve casusluk operasyonlarıyla bağı olduğu iddia edilen bu İzmirli şirketin hangisi olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yargılama süreciyle birlikte; bu şirketin yurt dışındaki yapılarla olan ne tür ilişkiler içinde olduğu, paranın kimler arasında pay edildiği ve devlet kurumlarına yönelik dezenformasyon yapılıp yapılmadığı ortaya çıkacak.