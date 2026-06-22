Son Mühür/ Emine Kulak- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Mutlak Butlan kararı sonrası göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK tarafından CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, CHP Konak İlçe Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama CHP İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan ilçe belediye başkanları, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, parti ilçe başkanları da katıldı.

"Kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan gruplarla geldiler"

Dün CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşananlar hakkında konuşan Güç, "Dün yapılanlar Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'na değil; demokrasiye, örgüt iradesine ve halkın seçme hakkına yönelik bir saldırıdır. Gece vakti geldiler. Pazar günü geldiler. Kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan gruplarla geldiler. Kapılarımızı kırdılar, kadınlarımıza ve gençlerimize şiddet uygulamaya çalıştılar. Dün gece hep birlikte çok önemli bir gerçeği gördük.

AK Parti’ye hizmet eden Butlancılar ve Kendilerini güçlü sananların, gece yarısı yanlarında kim oldukları, neyi temsil ettikleri belli olmayan insanlar ile Örgütümüzün emeğiyle, alın teriyle ayakta duran il başkanlığımıza gelerek güç gösterisi yapmaya çalıştılar. Çünkü haklı olanlar tehlikeli gruplarla korkutmaya çalışmaz. Haklı olanlar kapıları kırmaz. Haklı olanlar gece yarısı operasyon yapmaz. Onlar il başkanlığının binasına girebilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne, vicdanına ve iradesine giremezler. İşte biz bu gerçeği gördüğümüz için bir karar verdik. Onları o binanın duvarları arasında kendi yalnızlıklarıyla baş başa bıraktık.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca dört duvardan ibaret değildir. Cumhuriyet Halk Partisi sokaktadır Cumhuriyet Halk Partisi halkın tam kalbindedir. Biz binalara sıkışamayız. Biz nöbet tutarak enerjimizi tüketemeyiz. Biz mücadelemizi meydanlarda, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda büyüteceğiz. Bugün o binanın içinde kalanlar, aslında tükenmiş bir siyasi anlayışın yani AKP’nin aparatlığını yapan temsilcileridir. Biz ise milletin umudunu büyüten, yarının Türkiye'sini kuracak olan büyük yürüyüşün neferleriyiz.

Onlar duvarların içinde kaldılar. Biz milletimizle birlikte yola çıktık. Onlar yalnızlaştıkça biz büyüyeceğiz. Onlar küçüldükçe biz çoğalacağız. Onlar örgütten koptukça biz halkla daha güçlü kenetleneceğiz. Çünkü bizim gücümüz binalardan değil, milletten geliyor. Bizim gücümüz makamlardan değil, örgütümüzden geliyor. Bizim gücümüz zorbalıktan değil, haklılığımızdan geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Örgütü dimdik ayaktadır. Mücadelemiz hep birlikte devam edecektir. Ve bu mücadeleyi sokakta, meydanda, halkımızla omuz omuza büyüterek sürdüreceğiz." dedi.

"Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz!"

Açıklamalarına devam eden Çağatay Güç, "Bugün yaşadığımız mesele bir parti içi mesele değildir. Bugün yaşadığımız mesele, Türkiye'de demokrasinin ayakta kalıp kalmayacağı meselesidir. Bugün yaşadığımız mesele, milletin iradesinin teslim alınıp alınamayacağı meselesidir. Bu nedenle mücadelemiz yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, demokrasiye inanan herkesin mücadelesidir. Biz üzgünüz. Çünkü Türkiye'nin kurucu partisinin il başkanlığına yapılan bu saldırı, milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış bir saldırıdır. Biz üzgünüz. Çünkü hukukun, adaletin ve siyasi ahlakın ayaklar altına alınmasına tanıklık ediyoruz. Ama aynı zamanda kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki hiçbir zorbalık sonsuza kadar sürmez.

Hiçbir baskı millet iradesinden güçlü değildir. Hiçbir güç örgütlü halktan daha büyük değildir. Değerli yol arkadaşlarım, Bugün Türkiye'nin gerçek gündemi bellidir. Vatandaş geçim derdi yaşamaktadır. Emekli geçinememektedir. Gençler geleceğe umutla bakamamaktadır. Çiftçi ürettiğinin karşılığını alamamaktadır. Ancak bütün bu sorunları çözemeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartışmaların içine çekerek kendi başarısızlıklarını gizlemeye çalışmaktadır. Ama başaramayacaklar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin birinci partisidir. Çünkü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde halkın umudu haline gelmiştir.

Çünkü meydanlarda milyonlar vardır. Çünkü halk değişim istemektedir. Ve bu değişimin önüne hiçbir güç geçemeyecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Örgüt iradesinin yanındayız. Demokrasinin yanındayız. Hukukun yanındayız. Milletin yanındayız. Ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Sevgili dostlar, Biz herhangi bir şehir değiliz. Biz İzmir'iz. Biz herhangi bir millet değiliz. Biz büyük Türk milletiyiz. Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun bize bıraktığı Cumhuriyet'e, demokrasiye ve bağımsızlığa sonuna kadar sahip çıkacağız. Kimse bizi korkutamaz. Kimse bizi teslim alamaz. Kimse bizi sindiremez. Kimse millet iradesinin üzerine çıkamaz. Bu ülkeyi hukuksuzluğa teslim etmeyeceğiz. Zorbalığa teslim etmeyeceğiz. Baskıya teslim etmeyeceğiz. İzmir'den yükselen bu ses, Türkiye'nin dört bir yanında yankılanacaktır. İzmir'den yükselen bu kararlılık, demokrasi mücadelesinin sesi olacaktır. Ve hep birlikte başaracağız. Hep birlikte kazanacağız.

Çünkü kurtuluş yok tek başına; Ya hep beraber, Ya hiçbirimiz! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!" ifadelerini kullandı.