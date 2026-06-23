SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekiplerinin saha çalışmaları ve teknik takipleri neticesinde belirlenen çok sayıda adrese ard arda şok baskınlar düzenlendi. Haziran ayının son bir haftasını kapsayan yoğunlaştırılmış çalışmalar neticesinde zehir tacirlerine ve yasa dışı faaliyetlere darbe vuruldu.

Binlerce Uyuşturucu Hap Yakalandı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen adreslere yapılan baskınlarda uyuşturucu tacirlerinin gizledikleri maddeler tek tek ortaya çıkarıldı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 bin 115,06 gram narkotik madde ile 36 bin 963 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu sirkülasyonunun engellenmesine yönelik yürütülen yasal işlemler çerçevesinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 16 şahsa, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan ise 121 şahsa adli işlem uygulandı.

203 Şüpheliden 112'si Tutuklandı

Asayiş ekiplerinin kent genelindeki dar alan uygulamaları ve adres odaklı baskınlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan 203 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 112’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı Motosikletler Sahiplerine Teslim Edilecek

Kentin farklı noktalarından çalındığı tespit edilen ve asayiş ekiplerinin sıkı takibi sonucu ele geçirilen 6 adet çalıntı motosiklet muhafaza altına alındı. Söz konusu araçların, yapılan yasal işlemlerin ardından hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kentteki suç organizasyonlarının çökertilmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen operasyonel çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı.