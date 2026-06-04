Son Mühür- Sağlık altyapısı hakkında İzmir'e müjdeli bir haber de Menemen'den geldi. İlçedeki sağlık ihtiyacına kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla planlanan 250 yataklı İzmir Menemen Devlet Hastanesi için proje aşamasına geçildi. Sağlık Bakanlığı, hastanenin tüm mimari ve mühendislik uygulama projeleri ile inşaat ihale dokümanlarının hazırlanması işini ihaleye çıkardı.

Açık ihale usulü ile projelendirilecek

Yayınlanan resmi ilana göre, "İzmir Menemen Devlet Hastanesi (250 Yatak) Uygulama Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi" hizmet alımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilecek. İhaleyi kazanan yüklenici firma, hastanenin yapım ihalesine çıkılmasını sağlayacak tüm teknik detayları ve projeleri hazırlayacak.

İzmir’e yeni bir sağlık üssü geliyor

Nüfusu her geçen gün artan Kuzey İzmir aksında, 250 yataklı bu modern hastanenin hayata geçmesiyle birlikte Menemen ve çevre ilçelerdeki sağlık yoğunluğunun büyük ölçüde azalması hedefleniyor. Proje ve ihale dokümanlarının tamamlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı hastanenin yapım ihalesi takvimini açıklayacak ve inşaat için ilk kazma vurulacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere ve idari şartnameye Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ulaşılabiliyor.