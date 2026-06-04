Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Narlıdere’de sekiz yıl önce bir inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında sis perdesi tamamen dağılıyor. Soruşturmanın en kritik halkalarından biri daha koptu. Olay tarihinde Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Atakan Kaçar, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen operasyonla bugün yakalandı.

Yıllarca "intihar" denilerek kapatılmaya çalışılan, ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararlılığı sayesinde cinayet ve delil karartma dosyasında dönen soruşturma, emniyet teşkilatının içine kadar uzandı. Yakalanan eski komiser Atakan Kaçar, jandarma ve savcılık tarafından sorgulanıyor. Adli işlemler hemen başlatıldı.

Sınırda takip edilmişti

Bu operasyon, dosyadaki ilk büyük kırılma değil. Daha henüz birkaç gün önce, 25 Mayıs 2026'da günü davanın en önemli firari şüphelilerinden Yiğit Aykurt Türkiye’ye girmeye çalışırken sınırda jandarma ekiplerine takılmıştı. Aykurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Hemen ardından gelen eski komiser Atakan Kaçar’ın havalimanı yakalaması, çemberin iyice daraldığını gösteriyor. Başsavcılığın son dalgada hakkında gözaltı kararı verdiği 26 şüpheliden 23’ü zaten demir parmaklıklar arkasındaydı. Aykurt ve son olarak Kaçar’ın da eklenmesiyle firari neredeyse kalmadı.

Ne olmuştu?

13 Mayıs 2018'de Dorukhan’ın şantiyedeki ölümü, ilk incelemelerin ardından kayıtlara "yüksekten atlama ve intihar" olarak geçmişti. O dönem görevli olan olay yeri inceleme ekipleri, dosyayı sıradan bir intihar vakası gibi paketlemişti. İşte tam bu noktada, son yakalanan komiser Atakan Kaçar’ın rolü devreye giriyor. Savcılık, ilk gün o şantiyede ne tür delillerin karartıldığını, nelerin gizlendiğini şimdi eski komiserin itiraflarıyla çözmeyi hedefliyor.