İzmir'e yakın tatil beldeleri listesinin zirvesinde elbette Çeşme Yarımadası var. Çeşme merkez, Ilıca'nın sıcak suyla buluşan plajı ve dünyaca ünlü Alaçatı, otoyol sayesinde şehirden bir saatlik mesafede duruyor. Yarımada yaz boyunca hem eğlence hem deniz arayanların akınına uğruyor. Rüzgar sörfü tutkunları içinse Alaçatı zaten ayrı bir dünya.

İzmir'e yakın tatil beldelerinde sakinlik arayanlar nereye gitmeli?

Kalabalıktan kaçmak isteyenlerin rotası kuzeye ve güneye ayrılıyor. Kuzeyde Foça, taş evleri, balıkçı tekneleri ve sakin koylarıyla huzur arayanların favorisi. Biraz daha yukarıda Dikili ve tarihi kalesiyle Çandarlı, sezonda bile nefes alınabilen sahillere sahip. Güneyde ise Seferihisar'a bağlı Sığacık bambaşka bir atmosfer sunuyor. Türkiye'nin ilk sakin şehri unvanını taşıyan ilçede, kale içindeki daracık sokaklar ve üretici pazarı görülmeye değer. Karaburun ve Mordoğan da el değmemiş koylarıyla doğa severlerin gözdesi.

İzmir'e yakın tatil beldeleri arasında bütçe dostu seçenekler var mı?

Tatil her zaman pahalı olmak zorunda değil. Gümüldür ve Özdere hattı, apart ve pansiyon ağırlıklı yapısıyla aile bütçesine en uygun bölgelerin başında geliyor. Halk plajlarının bolluğu da maliyeti düşürüyor. Urla ise günübirlikçiler için ideal, konaklamadan bile denize girip bağ rotalarında gezinti yapmak mümkün. Çeşme'nin yüksek sezon fiyatlarından kaçanlar, aynı denizi Karaburun tarafında çok daha hesaplı yaşayabiliyor.

İzmir'e yakın tatil beldelerine ulaşım nasıl?

İşte bu coğrafyanın en güzel yanı. Sayılan beldelerin neredeyse tamamı şehir merkezine bir, en fazla bir buçuk saat mesafede. Çeşme ve Aydın otoyolları yolculuğu kısaltırken otogardan ve aktarma merkezlerinden kalkan otobüsler her beldeye düzenli sefer yapıyor. Yani arabası olmayanlar bile sabah çıkıp akşam dönebiliyor. Hafta sonu yoğunluğuna takılmamak için erken yola çıkmak ise her zaman işe yarayan bir taktik. Tek zorluk, bu kadar seçenek arasından birini seçebilmek.