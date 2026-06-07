İzmir'e yakın adalar denince akla ilk olarak Ege'nin karşı kıyısındaki Yunan adaları geliyor. Çeşme'nin tam karşısındaki Sakız, bu listenin en başında geliyor. Kapıda vize uygulaması sayesinde geçiş işlemleri de son yıllarda epeyce kolaylaştı.

İzmir'e yakın adalar arasında ilk sırada Sakız

Sakız Adası, İzmir'e en yakın Yunan adası olarak biliniyor. Çeşme Limanı'ndan kalkan hızlı feribotlarla adaya yaklaşık 25-30 dakikada ulaşılıyor. Mastik sakızının anavatanı sayılan ada; Pyrgi ve Mesta gibi ortaçağ köyleri, taş sokakları ve sakin plajlarıyla geziye değer. Günübirlik gidip akşam dönmek mümkün olsa da, adayı tam anlamıyla keşfetmek için birkaç gün ayırmak daha keyifli.

İzmir'e yakın adalar listesinde Midilli ve Sisam

Sakız'ın ardından gelen Midilli, İzmir'in kuzeyindeki Ayvalık üzerinden feribotla ulaşılan bir başka popüler durak. Zeytinlikleri, kaplıcaları ve geniş sahilleriyle tanınıyor. Güneyde ise Kuşadası'ndan geçilen Sisam, yemyeşil doğası ve bağlarıyla farklı bir rota oluşturuyor. Her iki ada da Sakız üzerinden aktarmalı seferlerle birbirine bağlanıyor.

İzmir'e yakın adalara feribotla nasıl gidilir?

Adalara geçiş için en yoğun kapı Çeşme Limanı; sabah erken saatlerde kalkan feribotlar akşam dönüş imkanı da veriyor. Yolcuların pasaport ve kapıda alınabilen vize ile yola çıkması gerekiyor. Yaz sezonunda seferler sıklaşıyor, bu yüzden bileti önceden almak hem yer garantisi hem de uygun fiyat sağlıyor. Türk kıyılarındaki Uzunada gibi adaların askeri bölge olması nedeniyle gezi rotaları ağırlıklı olarak Yunan adalarına yöneliyor.