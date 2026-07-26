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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İzmirli sürücü, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan İzmirli motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir’den 35 DCV 115 plakalı motosikletiyle Ayvalık'a Cunda Adası’na gelen sürücünün, buradaki bir otelde çalışan eşiyle tartışmasıyla başladı. Tartışmanın ardından eşinin otelden ayrılması üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü hızla yola çıktı.

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