İzmir’den Ayvalık’ın Cunda Adası’na giden motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışarak ağır yaralandı. Gece saat 03.45 sıralarında meydana gelen feci kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırıldı.
Otel önündeki tartışma yola taşındı
Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir’den 35 DCV 115 plakalı motosikletiyle Ayvalık'a Cunda Adası’na gelen sürücünün, buradaki bir otelde çalışan eşiyle tartışmasıyla başladı. Tartışmanın ardından eşinin otelden ayrılması üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü hızla yola çıktı.
Sürücü, Ayvalık'ta Cunda caddelerinde süratle ilerlediği sırada karşı yönden gelen B16 SAE 97 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti
Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan İzmirli motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İzmirli sürücü, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazanın çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.