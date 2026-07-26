İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’da gerilim devam ediyor. TFF 3. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan siyah-beyazlı ekipte hem yönetim boşluğu hem de teknik heyet belirsizliği kulübün yeni sezon planlamasını zora sokuyor.

Yönetim için gözler 31 Temmuz’da

Kulübe sahip çıkmak için bir araya gelen ve şimdilik isimlerini gizli tutan bir çalışma grubu, yeni yönetimi oluşturmak için büyük bir mesai harcıyor.

Camianın kaderini belirleyecek bu ekibin, yürüttükleri görüşmelerin sonucunu en geç 31 Temmuz’a kadar net bir şekilde açıklayacağı öğrenildi.

Masadan gelecek kararın olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağı merak edilirken, tüm camianın gözünü tarihe çevrildi.

Sahaya inme planları aksamaya başladı

Yönetim cephesindeki bu belirsizlik, saha içine ve yeni dönem hazırlıklarına da direkt yansıdı. Normal şartlarda yarın tesislerde toplanarak çalışması gereken siyah-beyazlı oyuncuların, takımı çalıştıracak bir teknik ekibin bulunmaması sebebiyle sahaya inemeyeceği konuşuluyor. Hazırlık kampının rötar yapması, yeni dönem öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıkları olumsuz etkileyecek.

Mehmet Can Karagöz kalacak mı?

Durumu belirsizliğini sürdüren bir diğer isim ise teknik direktör Mehmet Can Karagöz. Geçen sezon imkansızlıklara rağmen takımı ligde tutmayı başaran genç teknik adamın sözleşmesi son buldu.

Karagöz'ün takımdaki görevine devam edip etmeyeceği tamamen yeni oluşacak yönetim belirleyecek. Hoca hazırda beklese de belirsizlik süreci onun da plan yapmasını engelliyor.