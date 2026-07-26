Konut sektöründeki dinamizm, alım satım işlemlerinin hızlanmasına yol açarken bazen hukuki boşlukların da su yüzüne çıkmasına neden oluyor. Vatandaşlar ile sektör temsilcileri arasında yaşanan parasal anlaşmazlıklar, mahkemelerin iş yükünü artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Yakın zamanda neticelenen bir dava, bu tür kriz anlarında tarafların hangi yolları izleyebileceğine dair kesin ve net bir kural koydu.

Olayın Çıkış Noktası: Ödenmeyen Hizmet Bedeli

İzmir'de mesleğini icra eden bir gayrimenkul danışmanı, başarılı bir satış operasyonunun ardından hak ettiği 104 bin 250 liralık hizmet bedelini tahsil edemeyince soluğu adaletin kapısında aldı. Onca emek verip, iki tarafı ortak noktada buluşturduktan sonra parasını alamamak, bir esnafın yaşayabileceği en büyük hayal kırıklıklarından biridir. Alacaklı, hakkını yasal yollardan aramak maksadıyla vakit kaybetmeden icra müdürlüğüne başvurarak süreci başlattı.

Hukuki Yol Ayrımında Yaşanan Kafa Karışıklığı

İşini sağlama almak isteyen İzmirli emlakçı, eş zamanlı olarak Tüketici Hakem Heyeti mekanizmasını da çalıştırmak istedi. Ancak yerel mahkeme, "Aynı alacak için iki ayrı yerde işlem yapamazsın" diyerek bu girişimi derdestlik kuralları çerçevesinde reddetti. Hak arama hürriyetinin bu denli keskin kurallarla sınırlandırılması, tıpkı kalın hukuk kitaplarının içinde bile tartışma yaratan, vatandaşın belini büken bir durumdu.

Emsal Kararla Gelen Çifte Güvence

Dosyanın Adalet Bakanlığı aracılığıyla Yargıtay'a taşınması her şeyi değiştirdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 2025 parasal sınırlarına göre 149 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda vatandaşın elini bağlayan bu kararı kanun yararına bozdu. Yüksek mahkemenin bu hamlesiyle birlikte, icra takibi ve hakem heyeti başvurularının birbirine engel teşkil etmediği açıkça tescillendi. İzmir'de kıvılcımı çakılan bu karar, ülkenin dört bir yanındaki gayrimenkul danışmanlarının hak arayışında yepyeni bir devir başlattı.