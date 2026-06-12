İzmir'e özgü bir tatlı türü sorusunun en bilinen cevabı şambali. Yedi harfli bu yanıt, bulmacalarda en sık aranan karşılık olarak kabul ediliyor. Harf sayısının beş olduğu durumlarda ise doğru cevap lokma oluyor. Her iki tatlı da kentin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasında bulunuyor.

İzmir'e özgü bir tatlı türü şambali nedir?

Şambali, irmik esaslı hamurun pişirildikten sonra şerbetle buluşturulmasıyla hazırlanan geleneksel bir tatlı. Görünüş olarak revaniyi andırsa da kıvamı daha yoğun, tadı daha baskın. Dilimler halinde kesilerek satılan şambali sade tüketilebildiği gibi üzerine kaymak eklenerek veya tarçın serpilerek de yeniyor. Kentte bu lezzetin en bilinen adresi Kemeraltı Çarşısı. Sokak tezgahlarından tarihi dükkanlara kadar pek çok noktada taze şambali bulmak mümkün.

İzmir'e özgü bir tatlı türü olarak lokmanın yeri ne?

Bulmacalarda beş harfli sorulduğunda devreye lokma giriyor. İzmir Lokması, ortası delikli halka biçimindeki hamurun kızgın yağda kızartılıp şerbete atılmasıyla yapılıyor ve bu haliyle coğrafi işaretle korunuyor. Kentte lokma yalnızca bir tatlı değil aynı zamanda bir gelenek. Hayır lokması adı verilen ikramlar, vefat eden yakınların ardından ya da sevinçli günlerde sokak başlarında dağıtılıyor.

İzmir mutfağında başka hangi tatlılar var?

Kentin tatlı kültürü bu iki lezzetle sınırlı kalmıyor. Damla sakızlı kurabiye, badem ezmesi, yufka, ceviz ve tarçınla hazırlanan samsades ile kaymaklı dondurma da İzmir sofralarının bilinen tatları arasında sayılıyor. Bulmaca sorularında bazen bu seçenekler de karşılık olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle cevabı yazmadan önce harf sayısını ve varsa çıkmış harfleri kontrol etmek en sağlıklı yol. Yöresel mutfak temalı sorular yalnızca İzmir ile sınırlı değil; İzmit için pişmaniye, Kahramanmaraş için dondurma benzer bulmacalarda düzenli olarak soruluyor.