Son Mühür- Çiğli Belediyesi’nin Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği Aerobik ve Dans Gecesi, Çiğli halkına hareketli bir akşam yaşattı.

Müziğin ve sporun bir araya geldiği bu etkinlik, salonu dolduran yüzlerce vatandaşın enerjisiyle tam bir şölen alanına dönüştü.

Salon tamamen yenilendi

Geçtiğimiz günlerde detaylı bir tadilattan geçen Atatürk Kapalı Spor Salonu, ilk büyük sınavını başarıyla verdi. Özellikle sporcu sağlığı düşünülerek zemini tamamen değiştirilen salon, bu kez dans ve spor meraklılarını ağırladı.

Modernize edilen yapısıyla daha konforlu olan tesis, katılımcılardan tam not alırken, salonun her yanı neşeli anlara sahne oldu.

Roman havası oynadılar

Gecenin en çok konuşulan anı ise Hasan, Gizem ve Ayaz üçlüsünün performansıydı. Profesyonel dansçıların estetik gösterileri izleyenleri hayran bırakırken, tempo arttıkça seyirciler yerinde duramadı.

Özellikle çocukların ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği sahne önü, kısa sürede bir dans pistine dönüştü. Seyirciyle iç içe olan ekip, sahneden inerek vatandaşlarla beraber Roman havası oynadı.

Eğlencenin zirve yaptığı o anlarda, CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları ve meclis üyeleri de vatandaşların yanına gelerek bu güzel atmosfere katıldı.

"Mutlu ve sağlıklı bir kent yaşamı oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Etkinlikteki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız,

"Yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduğumuz Atatürk Kapalı Spor Salonumuzun böylesine güzel ve coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyorum.

Özellikle kadınların, gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun katılımı bizleri son derece memnun etti. Sporun, sanatın ve dansın insanları bir araya getiren güçlü bir yönü var.

Bu akşam da bunun en güzel örneklerinden birini yaşadık. Çiğli’de her yaştan vatandaşımızın sosyal hayatın içinde yer aldığı, mutlu ve sağlıklı bir kent yaşamı oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve geceye renk katan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.