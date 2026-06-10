Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde görev yapan binlerce işçinin geriye dönük alacakları ve fazla mesai ücretlerine ilişkin bazı iddialar gündeme geldi. Öne sürülenlere göre belediyenin hizmetlerini yürütürken zorunluluktan kaynaklı olarak fazla mesaiye kalan işçiler, aylardır hak ettikleri ücretleri tahsil edemiyor. Bütçe dengelerini oturtmakta zorlanan Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ise radikal bir hamle ile tüm birimlerde fazla mesaiyi kısıtlama kararı aldığı belirtildi.

İşte İzBB’nin 5 iştirak şirketi olan İzenerji, İzelman, İzdoğa, İzulaş ve İzbeton cephesinde yaşandığı iddia edilen ödeme krizinin detayları:

İzenerji ve İzelman’da ‘ek protokol’ çıkmazı

İşçilerin refahını arttırmak adına daha önce İzenerji ve İzelman şirketlerinde ek protokoller imzalanmıştı. Ancak iddia edilenlere göre bu protokollerin uygulanmasında ve cari mesai ödemelerinde aksaklıklar yaşandı. İzenerji şirketinde yapılan ek protokol kapsamında ikramiye ve alacaklarla ilgili iki taksit ödemesi işçilerin mart, nisan ve mayıs aylarından sarkan fazla mesai ücretlerinin hala ödenmediği öne sürüldü. Bu ay ise işçiler ikramiye, geriye dönük taksit, mesai ve gıda kartı ödemelerinin eş zamanlı yapılması bekleniyor.

İzelman şirketi için ise protokolün ilk ayına ait taksit ödemesi yapıldı. Protokolün ikinci ayı ise sadece ikramiye ödemesi gerçekleştirilirken, ek protokolün o aya ait taksiti ile mesai ücretleri yatırılmadığı öğrenildi. İzelman işçilerinin bu ay, geçen aydan sarkanla birlikte toplam iki geriye dönük taksit ve biriken mesai alacakları beklediği iddia ediliyor. Her iki şirkette de ortak sorunun taksit alacaklarının haricinde mart, nisan ve mayıs aylarına ait birikmiş fazla mesai ücretleri olduğu da öne sürüldü.

3 şirkette kalem kalem alacak

İzdoğa, İzulaş ve İzbeton şirketlerinde çalışan işçilerin ise 5 aydır ödenmeyen mesai ücretleri ve bu ayın ikramiyeleri gibi yan haklarda toplam 7,8 kalem alacaklarının olduğu belirtildi.

Mesaiyi azaltın talimatı

İşçilerden edinilen bilgiye göre söz konusu 5 şirkette hak edişini bekleyen toplam 25 bin işçi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin mesai ve diğer yan hakların ödemelerinde finansal olarak zorlanması üzerine, Kurban Bayramı’ndan sonra birimlere resmi bir talimat gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre yönetim mali yükü hafifletmek adına belediyenin bütün dairelerine ve iştiraklerinde fazla mesai yapılma zorunluluğunu minimum seviyeye indirme kararı aldı.