İzmir'e ilk giren süvariler, Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu'na bağlıydı. Tümenler farklı kollardan kente doğru adeta yarıştı. Şehre ulaşan ilk büyük birlik, Zeki Soydemir komutasındaki 2. Süvari Tümeni oldu.

İzmir'e ilk giren süvariler hangi birliklerdendi?

Öncü kuvvetler, 8 Eylül akşamı Sabuncubeli'ne ulaşıp sabahı bekledi. Şafakla birlikte Bornova üzerinden inen 2. Süvari Tümeni, kısa çatışmaların ardından kente girdi. Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Tümeni Kadifekale yönüne ilerledi; Yarbay Suphi'nin 14. Süvari Tümeni ise kuzeyden Menemen ve Karşıyaka'ya uzandı. Kadın savaşçı Kara Fatma da Çiğli'ye giren öncü atlılar arasındaydı.

İzmir'e ilk giren süvariler hükümet konağına bayrağı dikti

Konak'a ulaşan ilk komutan, 2. Süvari Tümeni'ne bağlı Yüzbaşı Şerafettin Bey oldu. Birliği Halkapınar yakınındaki bir un fabrikasında pusuya düştü ve dört asker şehit verdi. Şerafettin Bey, hükümet konağı önünde göğsünden vurulmasına rağmen merdivenleri çıkıp Türk bayrağını balkona dikti. Yanında Teğmen Ali Rıza, Teğmen Hamdi ve Diyarbakırlı Çavuş Mehmet Raşit vardı. Aynı saatlerde Kadifekale, Sarıkışla ve Paket Postanesi'ne de bayrak çekildi.

İzmir'e ilk giren süvariler nasıl anıldı?

Mürsel Paşa, bir Fransız harp gemisinin telsiziyle İzmir'e girildiğini Ankara'ya bildirdi. Hükümet konağına bayrağı çeken Yüzbaşı Şerafettin Bey, sonradan "İzmir Fatihi" olarak anıldı ve Buhara Emiri tarafından kendisine kıymetli bir kılıç armağan edildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ise 10 Eylül sabahı kente girerek bu öncü birliklerin açtığı yolda halkın sevgisiyle karşılandı.