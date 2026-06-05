İzmir'e doğalgaz, ülkenin diğer büyük şehirlerinden çok daha sonra ulaştı. Altyapı çalışmaları 2005 sonunda başladı ve konutlara fiili gaz verişi izleyen yıllarda kademeli olarak gerçekleşti.

İzmir'e doğalgaz hangi yılda ulaştı?

İzmir'e doğalgaz altyapısında ilk kazma Aralık 2005'te vuruldu. Ana yatırımlar yaklaşık iki yıl içinde tamamlandı ve konutlara gaz verişi 2007'den itibaren başladı. Şebeke tek seferde değil, ilçe ilçe genişledi. Karşıyaka, Konak, Bornova ve Buca gibi merkezi ilçeler kademeli olarak gaza kavuştu. Çalışmalar her biri bir Anadolu şehri büyüklüğündeki ilçelerde aynı anda yürütüldü. Hatta 2011 yılı sonunda Alsancak gibi bazı semtlere gaz verilmesi hâlâ yeni gündeme geliyordu. Bu da yayılımın yıllara yayıldığını gösteriyor.

İzmir'e doğalgaz neden geç geldi?

İzmir'e doğalgaz, ülkenin ilk gaz kullanan şehirlerine göre belirgin bir gecikmeyle ulaştı. Karşılaştırma yapıldığında fark daha net görünüyor. Doğalgaz konut ve ticarette ilk kez Ekim 1988'de Ankara'da kullanıma açıldı. İstanbul'da Ocak 1992, Bursa'da ise Aralık 1992'de gaz dağıtımı başladı. İzmir, bu illerin yaklaşık on beş yıl gerisinden geldi. Bu gecikme, kentin uzun süre kömür kaynaklı hava kirliliğiyle mücadele etmesine yol açtı. Kış aylarında merkez ilçelerde yoğunlaşan kömür dumanı, doğalgaz talebini yıllarca canlı tuttu.

İzmir'e doğalgaz dağıtımını kim yapıyor?

İzmir'e doğalgaz dağıtımı İzmirgaz tarafından yürütülüyor. EPDK'nin düzenlediği ihaleyi en düşük teklifle Kolin A.Ş. kazandı ve dağıtım lisansını üstlendi. Şirket, kuruluşundan bu yana çelik ve polietilen hatlarla geniş bir şebeke kurdu. Yüz binlerce metre ana hat ve servis hattı döşenerek kentin büyük bölümü gaz ağına bağlandı. Bugün İzmir'in çok sayıda ilçesinde milyonlarca abone doğalgaz kullanıyor. Şebeke, kent merkezinin ötesine, çevre ilçelere doğru genişlemeye devam ediyor. Bu sayede doğalgazın ekonomik ve temiz kullanımı her geçen yıl daha fazla haneye ulaşıyor.