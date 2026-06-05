Son Mühür- Miniklere çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla okullarda düzenlediği eğitim çalışmaları Gaziemir Belediyesi tarafından devam ediliyor.

Belediyenin düzenlediği Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi’nde, öğrencilere geri dönüşümün önemi, sıfır atık yaklaşımı ve iklim değişikliği konusunda bilgi verildi.İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Derya Dizman Kayar ile Çevre Mühendisi Gülcan Güngörmüş’ün verdiği eğitimlerde birçok konuya değinildi. Geri dönüşebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasının çevreye ve ekonomiye katkıları anlatılırken, günlük yaşamda uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar da öğrencilere aktarıldı.

46 okulda binlerce öğrenciye ulaşıldı

“İklimi değil, kendini değiştir” sloganıyla düzenlenen eğitimlerde, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilçedeki 46 okulda toplam 5 bin 486 öğrenciye eğitim verildi.

Eğitimde öğrencilere geri dönüşüm temalı kısa filmler izletildi. Plastik, cam, metal, kâğıt ve kompozit atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiği, atıkların geri dönüştürülmesinin doğaya sağladığı katkılar ve kontrolsüz atıkların çevre üzerindeki olumsuz etkileri de eğitimin bir parçasıydı.Gaziemir Belediyesi’nin geri dönüşüm alanında yaptığı çalışmaların da anlatıldığı eğitimlerde, belediyenin geri dönüşüm atık kutuları, mobil atık getirme merkezleri ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

Konuya ilişkin konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Doğal kaynakların değerini bilen, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını benimseyen bir nesil yetiştirmek için eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın çevre konusunda bilinçlenmesi, doğaya saygılı bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle okullarımızda gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İnanıyoruz ki iklim krizine karşı verilecek en güçlü mücadele, küçük yaşlarda kazanılan çevre bilinciyle mümkün olacaktır” dedi.