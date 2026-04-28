Altay, gelecek vadeden genç yeteneklerini kadrosunda tutma hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Tangeldi ile 2028 yılına kadar sürecek resmi sözleşmeyi imzaladı. Siyah-beyazlı camianın öz kaynaklarından yetişen Emre, profesyonel kariyerine giden yolda oldukça azimli bir tablo çizdi.

Performansıyla dikkat çekti

Genç futbolcu, A takım seviyesindeki ilk deneyimini 2024 yılında 1. Lig’de çıktığı 4 karşılaşmayla yaşarken, bir sonraki sezonda 2. Lig’de tam 27 maçta amatör lisansıyla mücadele ederek istikrarını kanıtladı. Bu sezonun başında kısa süreli bir ayrılık yaşayıp yuvaya geri dönen yetenekli orta saha, sezonun ilk devresinde yine amatör statüde görev alsa da sergilediği performansla vazgeçilmez olduğunu gösterdi. 3. Lig'de bu sezon 27 maçta forma giyip 2 kez fileleri sarsan Emre için kulüp, futbola ilk adımlarını attığı Torbalı Saygınspor’a yetiştirme bedelini ödeyerek pürüzleri giderdi. Mart ayı itibarıyla profesyonel mukaveleye imza atan Emre Tangeldi, artık siyah-beyazlı formayı uzun yıllar terletmeye hazırlanıyor.