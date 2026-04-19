Bahar geldi ancak İzmir'de güneş yüzünü bir gösterip bir yok oluyor. Kentte son günlerde yüzünü gösteren ılık hava yerini sert ve yağışlı bir sisteme bırakacak. Özellikle 23 Nisan günü hava sıcaklıkları aniden düşecek. işte Meteoroloji'nin İzmir için yaptığı uyarılar...

22 NİSAN'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteorolojik değerlendirmelere göre, 22 Nisan Çarşamba günü İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Gün içinde termometrelerin en fazla 17 dereceyi işaret etmesi beklenirken, rüzgarın saatteki hızı 18 kilometreye kadar çıkacak. Günlük yaşamı etkileyebilecek bu kuvvetli yağışlarla birlikte kentteki nem oranının yüzde 93 seviyelerine ulaşacağı saptandı.

PERŞEMBE GÜNÜ TERMOMETRELER DÜŞÜŞE GEÇECEK

Yağışlı sistemin 23 Nisan Perşembe günü de kenti terk etmesi beklenmiyor. Yağmurun aralıklarla süreceği perşembe günü, hava sıcaklığında belirgin bir düşüş yaşanacak. Çarşamba günü 17 derece olan en yüksek sıcaklık, perşembe günü 12 dereceye kadar gerileyecek. Gece saatlerinde ise termometrelerin 4 dereceye düşeceği ve nem oranının yüzde 96 bandına dayanacağı öngörülüyor. Yetkililer, ani ısı kaybı ve yağışlı havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğinin altını çizdi.