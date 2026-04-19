İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir evde yangın meydana geldi. Yangına müdahale, polis ekiplerinin müdahalesiyle ise yasaklı madde operasyonuna dönüşmüş oldu. Olayla bağlantılı olan toplamda 10 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçildi!

Limontepe Mahallesi’nde Silahla ev basıldığı yönündeki ihbar üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler adrese ulşırken, söz konusu ikamette yangın çıktığı belirlendi.

Evden çıkan 7 kişinin hareketlerinin şüpheli olduğunu belirleyen polisler, şahısların oradan ayrılmasına müsaade etmedi.

Aramada yasaklı madde bulundu

İtfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alındı. Ardından polis, hem yangının çıktığı evde hem de bitişiğindeki konutta aramalar yaptı.

Yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 adet yasaklı madde ve 3 adet fişek bulundu.

10 kişiye gözaltı!

Polis ekipleri tarafından olay yerinde bulunan 7 şüphelinin dışında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı 10’a yükselmiş oldu.