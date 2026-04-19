Mücadelenin önüne geçen unsurlardan birisi ise, karşılaşmanın oynandığı Kocaeli Stadyumu’nda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri oldu. Özellikle Göztepe deplasman tribününe girişlerde üst ve araç aramaları detaylı bir şekilde yapıldı.

Davul içinde meşaleler!

Denetimler sırasında Göztepe taraftarlarına ait olduğu belirlenen malzemeler dikkat çekti. Güvenlik güçleri tarafından; 80’i davul içine gizlenmiş olmak üzere toplam 96 meşale, 130 maytap, 1 yoğun sis bombası, 8 döner bıçağı, 1 satır, 14 bıçak ve çeşitli kesici-delici aletler bulundu.

7 kişi hakkında işlem!

Çok sayıda suç teşkil eden malzemelerin ele geçirilmesinin ardından 7 kişi hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı.

