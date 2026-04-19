Ünlü oyuncu Rıza Kocağlu'ndan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Göztepeli taraftar kimliğiyle bilinen ve bunu da her fırsatta dile getiren Rıza Kocaoğlu'ndan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Katıldığı bir yayında konuşan Kocaoğlu, fit kalmasının sırlarını açıkladı.

"Beyne de çok büyük etkisi var!"

Su orucunun etkisinden bahseden Kocaoğlu, "Önce sebze sulu detoks yapan merkezlere gittim. Orada işi öğrendim. Doktorlarla falan sohbetlerimden su orucunun daha etkili olduğunu gördüm. Önce bir gün yaptım, üç gün yaptım, sonra yedi gün yaptım. Sonra altı ayda bir yedi gün yapmaya karar verdim.

Sonra bir baktım, ben bunu yapınca check-up'a gidiyorum, karaciğerimde sıfır yağlanma çıkıyor. Hep 1 olan şey, hafif kilo alsam bile 1 çıkan karaciğer sıfır çıkıyor. Bütün check-up sonuçları artarak devam ediyor. Cildim parlıyor. E dördüncü gün açlıktan değil, enerjiden uyuyamaz hale geliyorum. Bir de otofaji’nin doğru olduğunu kendim yaşayarak gördüm.

Psikolojiye de çok iyi gelen bir şey. Algım öyle bir hale geliyor ki, 17 yaşımdaki algıma geri dönüyorum. Bir dönem böyle depresifsem, o içe döndüğüm dönemse mesela, hiçbir işi beceremezken bunu yaptığımda bir günde bir haftada yapacağım işleri tık tık tık hallediyorsun. Sosyalleşiyorsun. İnanılmaz bir beyne de çok büyük etkisi var." dedi.