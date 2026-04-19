Manisalı Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul'a katılım yoğun olurken, siyasi camiadan katılım gösteren isimler de dikkat çekti. Katılım gösterenler arasında, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'da yer aldı.

Kınay ve Yücel'den paylaşım!

Genel Kurul'un ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Manisalı Dernekler Federasyonu 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaydık. Yeni dönemde görev alan herkese başarılar diliyor, geçmiş dönemde emek veren herkese teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise, "Manisalı Dernekler Federasyonu’nun Genel Kurul Toplantısı’nda Manisalı hemşehrilerimizle bir araya geldik. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin ortaya konduğu Manisalı Dernekler Federasyonu’nda yaptıkları çalışmalardan dolayı başkan İsmail Akarsu’ya, yönetim kurulu üyelerine ve federasyon bileşenleri dernek temsilcilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

