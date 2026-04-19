İzmir 1. Amatör Küme 1. Grup’ta heyecan dolu bir mücadele oynandı. Şampiyonluk yarışında mücadele veren Foça Belediyespor, sahasında Güzeltepe Gençlerbirliği ile karşılaştı. Foça Belediyespor, sahasında Güzeltepe Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve liderliği yeniden ele geçirdi.

Heyecan dolu ikinci yarı!

Müsabaka, Bağarası 80. Yıl Sahası’nda oynandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Foça Belediyespor oyunun kontrolünü elinde tuttu ancak aranan gol gelmedi.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya daha istekli başladı ve kısa sürede oyunun seyri değişti. Foça temsilcisi, ilk 10 dakika içinde goller buldu, skoru avantajlı bir duruma çevirmiş oldu.

Peş peşe goller!

Foça Belediyespor, Yusuf Aybek ve Yunus Henek’in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçen taraf olurken, ardından köşe vuruşunda Emrah Yılmaz ağları sarstı. Fark ise 3'e çıkmış oldu.

Bu skorun ardından ligde zirve yarışı kızışırken, şampiyonun kim olacağı ise merak konusu.

