İzmir’den İstanbul’a gezi için yola çıkan 45 kişilik kafile, Tuzla’da büyük bir facianın eşiğinden son anda döndü. Sabah saat 06.00 sularında TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde seyreden İzmir plakalı (35 CBY 931) tur otobüsünün motoru bir anda alev aldı. Şoför Faruk Şahin, arkadaki sürücülerin selektörle yaptığı yoğun uyarıyı fark edince aracı hemen emniyet şeridine sabitledi. İzmirli yolcuların tahliyesi biter bitmez otobüs saniyeler içinde dev bir alev topuna dönüştü.

İtfaiye yetişene kadar otobüs küle döndü

İtfaiye müdahale edene kadar İzmir kafilesini taşıyan araç tamamen eriyip metal yığınına dönüştü. Neyse ki can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yolcuların bir kısmı yaşadıkları şoku atlatmaya çalışırken bölgeye gönderilen yeni araçlarla yollarına devam etti. Maalesef güzel bir İstanbul gezisi hayaliyle İzmir’den yola çıkan grubun bagajları ve eşyaları da yangında kül olup gitti.

Şoför son anda fark etti

Şoför Faruk Şahin, yaşadıkları o anları anlatırken hala titriyordu. "İzmir’den İstanbul’a tura geldik, arkadan gelenlerin uyarmasıyla sağa çektik ve her şey bir anda oldu," diyen Şahin, 43 yolcusunun burnu bile kanamadan araçtan çıkmasının tek tesellisi olduğunu söyledi. İstanbullu itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, İzmir’den gelen yolcular ise son anda kurtulmanın şaşkınlığı içerisindeydi.