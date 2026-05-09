İzmir'in Tire ilçesinde bağlı Mehmetler Mahallesi civarında seyir halindeki bir yük tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir maden ocağından yükünü aldıktan sonra yola koyulan 56 yaşındaki Murat Taşçı idaresindeki araç, henüz netleşmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak savrulmaya başladı.

Dorsenin altında kalarak can verdi

Aracın kontrolden çıktığını ve devrilmek üzere olduğunu fark eden sürücü Murat Taşçı'nın, can havliyle kapıyı açıp araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştığı öne sürüldü. Ancak talihsiz sürücü, bu hamlesine rağmen devrilen tonlarca ağırlıktaki dorsenin altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, Taşçı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Murat Taşçı’nın cansız bedeni, otopsi ve işlemler için Tire Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Kazanın meydana geldiği maden ocağı güzergahında güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma yürüttüğü öğrenildi.