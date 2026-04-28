Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir genelinde belediyelerde çalışan memur ve işçilerin ekonomik ve sosyal haklarına yönelik mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son dönemde 4 ilçe belediyesinde sendikalar ile yerel yönetimler arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar, sahaya yansıyan eylemleri beraberinde getirdi.

Büyükşehir yönetimi yüzde 16’lık teklif verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bağlı iştirak şirketlerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş.’de (İZTEK) çalışan işçiler için de TİS görüşmeleri başladı. Belediye yönetiminin yüzde 16 oranındaki zam teklifi DİSK Genel İş sendika yönetimine sunuldu.

Sendika ise teklifi değerlendirmek üzere masadan kalktı, görüşmeye ara verildi. Sendika’nın Genel Merkez ile verilen teklifi değerlendireceğini ifade etti. Sendika önümüzdeki süreçte yeniden masaya dönerek uzlaşma arayışını sürdüreceğini ifade etti. Öte yandan yapılan değerlendirmelerde, sunulan teklifin kabul edilme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi.

İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş hangi hizmetleri veriyor?

İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş bünyesinde, Akıllı ulaşım servisleri, akıllı ücret toplama, veri merkezi hizmetleri, yapay zeka teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, bulut bilişim hizmetleri, IoT Entegrasyon hizmetleri veriyor.