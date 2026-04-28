İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Nebiler Köyü, son yıllarda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerden biri haline geldi. Köyün en dikkat çekici noktalarından biri ise Ağlayan Mağara. Burası sadece serin havası, kayalıklardan süzülen suları ve doğal yapısıyla değil, hakkında anlatılan hüzünlü bir aşk hikayesiyle de ilgi çekiyor.

Ağlayan Mağara ve Efsanevi Aşk Hikâyesi

Rivayete göre, peri padişahının kızı Sümeyra ile Yörük Ali burada birbirlerine aşık olur. Ancak farklı dünyalara ait oldukları için aşklarını gizli yaşamak zorunda kalırlar. Her gün aynı çınarın altında buluşan iki genç, sonunda peri padişahı tarafından fark edilir. Efsaneye göre tam yakalanacakları sırada çınarın içine karışarak gözden kaybolurlar. O günden sonra kayalıklardan süzülen suların, onların aşkının izi olduğuna inanılır. Peri padişahının kızına duyduğu özlemle döktüğü gözyaşlarının da mağaranın tavanından damladığı söylenir. Ağlayan Mağara adı da buradan gelir.

Yürüyüş Yolu ve Doğanın İçinde Bir Deneyim

Nebiler Vadisi’ne gelen ziyaretçiler, köy girişinden başlayan yürüyüş yolunu takip ederek bölgeye ulaşıyor. Yol boyunca doğanın sesi, ağaçların gölgesi ve ahşap basamaklar yürüyüşü daha keyifli hale getiriyor. Aşıklar Şelalesi özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak noktalarından biri. Şelaleden sonra mağaraya ulaşmak için kısa bir yürüyüş daha gerekiyor.

Doğanın Kollarında Efsanevi Bir Keşif

Bölgeye gelenler burada yalnızca güzel manzaralarla karşılaşmıyor; aynı zamanda köyün geçmişine karışmış bu efsaneyi de hissediyor. Nebiler Köyü, sakin atmosferi, doğal güzellikleri ve dilden dile anlatılan hikayeleriyle İzmir çevresinde keşfedilmeyi bekleyen özel yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Ağlayan Mağara ise doğa ile efsanenin iç içe geçtiği, ziyaret edenlerin hafızasında yer eden duraklardan biri.