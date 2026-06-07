Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Avrupa fuarcılık sektörünün devlerini ağırladı. Kentte düzenlenen UFI Avrupa Konferansı, küresel pazarın rotasını Türkiye’ye çevirdi. İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, uluslararası dev organizatörlere net bir mesaj verdi: “Türkiye’yi sadece izlemeyin, yatırım yapın.” Sektörün güçlü isimleri, Fuar İzmir'de buluştu.

1936'dan beri süren küresel vizyon

Türkiye'nin fuarcılık serüveni sanıldığı gibi yeni başlamadı. Köklü bir geçmişe dayanıyor bu başarı. Genel Müdür Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir'in ilk uluslararası fuarını daha 1936 yılında düzenlediğini hatırlattı. Kent, 1947'den beri küresel fuarcılık örgütü UFI'nin bir parçası. Kültürpark’taki o eski salonlar zamanla dar geldi. Talebe yetişilemeyince İzmir Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Tamamen kendi kaynaklarıyla 2015’te Fuar İzmir’i kurdu. Bugün 330 bin metrekarelik bu dev devasa tesis, mermer ve tarım gibi dünya çapındaki dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Üretim çarkları fuarları besliyor

Türkiye’nin bu alandaki gücü sadece modern binalardan ibaret değil. Arkasında devasa bir imalat gücü var. Ülkenin ihracat odaklı ekonomik yapısı, fuarcılık sektörünü doğrudan besliyor. Türk şirketleri artık fuarları sıradan bir tanıtım alanı olarak görmüyor. Bu etkinlikleri uzun vadeli stratejik bir yatırım kabul ediyorlar. Ticaret dünyası yeni pazarlar, yeni müşteriler arıyor. Kamu destekleri de süreci hızlandırınca, Türk firmalarının uluslararası arenadaki görünürlüğü her geçen yıl katlanarak artıyor.

"Fuarlar iş fırsatlarını takip eder"

Küresel ticaret rotaları değişiyor, tedarik zincirleri yeniden kuruluyor. Bu dönüşüm yeni fırsat kapıları demek. Cumalıoğlu, "Fuarlar her zaman iş fırsatlarını takip eder" diyerek pazarın dinamizmine dikkat çekti. Avrupalı yatırımcılar için Türkiye, sadece mal alıp satılacak geçici bir durak değil. Kalıcı ortaklıklar kurma zamanı geldi. Türk iş kültürünün temelinde güven yatıyor. İnsanlar önce tanımak, sonra bağ kurmak istiyor. Sürdürülebilir kazanç için bu ilişki şart. Kazanan, Türkiye'ye güvenip yatırım yapanlar olacak.

