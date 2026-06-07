Son Mühür- Cemil Şeboy'un koltuğu Ercan Tatı'ya devrettiği 2014 seçimlerinden bu yana Buca Belediye Başkanlığı koltuğuna hasret kalan AK Parti, son operasyonun ardından yeniden umutlandı.

Tutuklanan Görkem Duman'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınma ihtimaline karşı Buca siyaseti kapalı kapılar ardında çok hareketli günler geçiriyor.



CHP'de Menemen korkusu...



Buca Belediye Meclisi'nde CHP'nin 27 sandalyesine karşı AK Parti'nin 14, MHP'nin 3 ve Büyük Birlik Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.

CHP'nin normal şartlarda olası bir başkanvekili seçiminde elinin rahat olması gerekirken, Buca siyasetini bilenler tablonun çok daha farklı olduğuna dikkat çekiyor.

Menemen Belediyesinde 3 CHP'li Meclis üyesinin karşı tarafa geçmesinin ardından AK Partili Aydın Pehlivan'ın koltuğu kazanmasının bir benzeri Buca'da yaşanabilir mi sorusu kafaları karıştırıyor.

Son operasyonda CHP'li 3 meclis üyesi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Mustafa Genç'in firari olduğu dosyada Burcu Er Durmaz tutuklanırken Doğan Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şimdi hesap kitap zamanı...



27 meclis üyesi bulunan CHP'de 25 üyenin oy kullanma şansı bulunuyor.

Cumhur İttifakı'nın toplamda 18 sandalyesinin olası bir başkanvekilliği seçiminde sandıktan çıkabilmesi için CHP'li 4 üyenin taraf değiştirmesi yeterli oluyor.



Kapalı kapılar ardında işlem tamam...



AK Parti kulislerinde CHP Meclis Grubu'nun kendi içinde çatlak yaşayacağına inananların sayısı az değil.

AK Parti'ye sıcak bakabilecek 4 CHP'li Meclis üyesiyle kapalı kapılar ardında el sıkışıldığı, CHP'li bir meclis üyesinin de kendi isteğiyle AK Parti adayına oy vermeye hazırım mesajı verdiği öne sürülüyor.



Kimlerin adı geçiyor?



CHP'de başkanvekilliği konusunda Özgür Özel'e 38.Olağan Kurultayda imza desteği veren Hacer Taş Gültepe, Ulaş Koç, Hakan Dedebal, gençlik kollarından gelen Semih Güğük ve Uğur Aydın'ın adaylık konusunda öne çıkan isimler olarak konuşuluyor.

Özgür Özel'in Hakan Dedebal'ı, Görkem Duman'ın ise Uğur Aydın'ı işaret edebileceği belirtiliyor.

AK Parti'de hazırlık yapan isim çok olsa da, CHP'nin aksine son sözü AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın vermesi bekleniyor.

Kalfaoğlu bir adım önde...



İlk planda Eyyüp Kadir İnan'a yakın biri isim olan Burcu Kevser Sevil'in adı gündeme gelmesine rağmen Bilal Saygılı'nın desteğini aldığı öne sürülen Hakan Kalfaoğlu'nun adaylık konusunda bir adım öne geçtiği belirtiliyor.

İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da süreci yakından takip ettiği Buca'da AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Veli Balyemez, İsa Nezir ve Ercan Geçgel'in de adaylık için nabız yokladığı konuşuluyor.