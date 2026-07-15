İzmir Buca'da otluk alanda meydana gelen ve kısa sürede ormanlık bölgeye ulaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun mücadele sonucunda kontrol altına alındı. Yangının sıçramış olduğu fabrikada çıkan alevler de kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Otluk alanda başladı, ormana yayıldı!

Yangının, Buca ilçesi Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu yanında yer alan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktığı öğrenildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yükselen alevler, çevredeki ormanlık alanı da etkisi altına alarak geniş bir bölgede etkisini gösterdi.

Havadan ve karadan yoğun mücadele!

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın söndürme uçakları ve helikopterleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri koordineli şekilde çalışma gerçekleştirdi.

Alevler fabrikaya da vardı!

Yangın esnasında alevlerin bölgede yer alan bir fabrikaya da sıçradığı ifade edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda fabrikada çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor!

Uzun süren mücadelenin devamında yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.