Son Mühür- İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda yönetim zafiyeti yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Mevcut Başkan Erkan Özkan hakkında yürütülen adli soruşturmada karar çıktı. Son Mühür'ün edindiği bilgilere göre dosyası incelenen Özkan için mahkeme yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediğini belirterek, Özkan'ın 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdiği öğrenildi.

Eski başkana maaş ve makam odası tahsis

Mahkeme verilen ceza için Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararını uyguladığı öğrenildi. Mevcut Başkan Özkan'a verilen hapis cezası, önceki İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'a maaş bağlaması ve makam odası tahsis edilmesi neden olarak belirtildi.

Maaş bağlanmasına yönelik karara Mevcut Başkan Özkan ile bazı yönetim kurulu üyelerinin de imza attığı öne sürüldü. Mahkeme, Özkan'a 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktığını belirtti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın konuyu İstinaf Mahkemesi'ne taşıdığı öğrenildi.