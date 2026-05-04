Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’deki Mahall Bomonti yerleşkesi, geçtiğimiz günlerde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. LÖSEV gönüllüleri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yüzlerce gıda kolisini hazırlamak için bir araya geldi. Aynı organizasyonda, kanser hastalarına yıl boyu taze et imkânı sunacak olan vekâleten kurban kampanyasının da detayları paylaşıldı.

27 senedir mücadele sürüyor

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Türkiye genelinde 117 bini aşkın kayıtlı çocuğa ve ailelerine destek oluyor. Sadece tedavi hizmetleriyle sınırlı kalmayan bu çalışmalar; barınma, eğitim ve nakdi yardımlarla ailelerin üzerindeki yükü hafifletiyor.

Gönüllüler iş başında

Etkinlik, vakfın faaliyetlerini anlatan bilgilendirme sunumu ile başladı. Sonrasında ise renkli anlar yaşandı. LÖSEV gönüllüsü öğretmenler, kurum elçileri ve Kazakistan’dan gelen öğrenciler gruplar halinde çalıştı. Müzik eşliğinde hazırlanan yüzlerce temel gıda kolisi, yaklaşan Kurban Bayramı'nı anlatan bültenlerle birlikte dağıtıma hazır hale getirildi.

12 ay boyunca taze et desteği

Yardımların yalnızca bayramla sınırlı kalmaması vakfın en önemli önceliklerinden biri. Kurban kampanyasının detayları şu şekilde:

Bağış Bedeli: 21.000 TL olarak belirlendi.

Kesim Standartları: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın onayı ile gerçekleştiriliyor.

Dağıtım Süreci: Etler tek seferde tüketilmiyor; 12 ay boyunca taze ve sağlıklı şekilde ailelere ulaştırılıyor.

Nasıl destek olunabilir?

Tamamen bağışçıların katkılarıyla yürütülen bu sisteme dâhil olmak oldukça kolay. Vekâleten kurban bağışları; "losev.org.tr" adresi, banka şubeleri veya PTT kanalları üzerinden yapılabiliyor.

