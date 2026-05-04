Son Mühür / Yağmur Daştan - Türk turizmi bir yandan ekonomik sıkıntılar diğer yandan ise bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Bölgesel gerilimlerin gölgesinde sezona hazırlanan turizmcilerin gözü kulağı, şimdi hem yerli turistin ilgisinde hem de bakanlıktan beklenen "yangın yönetmeliği" süresinin uzatılmasında. Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, turizm sektörünün içinde bulunduğu kritik süreci değerlendirdi, yaşananları Son Mühür’e anlattı. Yangın yönetmeliğinde süre uzatımının özellikle şehir içindeki otellere ‘can suyu’ olacağını söyleyen Başkan Tercan, Kurban Bayramı’nın da turizmci için büyük fırsat olduğunun altını çizdi.

“Bu zorlukları da atlatırız”

Turizmcinin yaz sezonu hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tercan, “Turizmcilerimiz gerçekten zor bir yıl geçiriyor. Körfez’de gerçekleşen savaş nedeniyle İran komşumuz olduğu için yabancı ülkelerde tedirginlik yaratıyor. Bu savaşan ülkelerden ülkemize yılda 14 milyon turist geliyor. Bu sayı şimdi tehlikeye girdi. Bu sene Türk turizmine yerli, iç turizmin destek olmasını bekliyoruz. Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle ne yazık ki maliyetler de her geçen gün artıyor. Bu da otelciler üzerinde zorluk yaratıyor. Fakat geçmiş deneyimlerimize baktığımızda Türk turizmi daha önce nice zorluklar gördü. Bizim turizmcilerimiz pandemiyi dahi atlattı. Bu zorlukları da atlatırız” dedi.

“Yıl sonuna kadar uzatılırsa…”

Turizm tesislerine yönelik yangın güvenliği düzenlemeleri, Bolu Kartalkaya’da yaşanan facianın ardından yeniden şekillendirilmiş; otelcilere 31 Mayıs’a kadar süre verilmişti. “Türkiye Otelciler Federasyonu daima bakanlıkla görüşmeler yapıyor ve sahadaki son gelişmeleri bakanlığa iletiyor” sözleriyle süreci değerlendiren Tercan, “Otelciler maddi ve manevi zorluklarla yangın yönetmeliğinin gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyor. Tabii büyük zorluklar var. Şehir içinde bazı otellerin yangın merdivenini yapacağı yer yok. Örneğin, Basmane tarafındaki otellerimizde bu tarz zorluklar yaşanıyor. Fakat otelciler ve itfaiye ekiplerinin el birliğiyle bu zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyoruz. Süre uzatımı beklentisi var. Bakanlığımızdan süre uzatımı talebimiz var. Bu talebimiz karşılık bulur hiç olmazsa yıl sonuna kadar süre uzatılırsa otelcilerimiz ciddi anlamda nefes alacaktır” ifadelerini kullandı.

Bayram tatili çağrısı: Türk turizmi nefes alır

Yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin de otelcilere ilaç gibi geleceğini söyleyen Tercan, “Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını bekliyoruz. Oteller çalıştıkça vergi de üretiyor. Yani bu süreç sadece bizim için değil; ekonominin çarkları için de oldukça önemli. Bayram tatili 9 gün olursa Türk turizmi nefes alır. Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Hollanda’dan son dönemde turist alıyoruz. Bu da bizim için çok sevindirici. 2025’in rakamlarını yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.