Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde yerli patent başvuruları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artışla 11 bin 394'e ulaştı. Patent tescil sayıları ise yüzde 10 artışla 3 bin 738 olarak kayıtlara geçti.

Patent başvurusunda ilk 10 firma hangileri?

Firma bazında 2025 yılı patent ve faydalı model başvuru sıralaması şu şekilde oluştu:

Türk Telekom – 921 başvuru Turkcell Teknoloji – 612 başvuru TOGG – 442 başvuru Arçelik Sersim İç Dış Ticaret ROKETSAN TUSAŞ Mercedes-Benz Türk MAN Türkiye ASELSAN

Telekomünikasyon sektöründen iki firmanın ilk iki sırayı paylaşması, dijital dönüşüm odaklı Ar-Ge yatırımlarının sektörde ne kadar güçlü bir şekilde öne çıktığını gösteriyor. Yerli otomobil üreticisi TOGG'un üçüncü sırada yer alması da dikkat çekici bir gelişme.

Başvurular hangi alanlardan geliyor?

2025 yılında yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 30'u Ar-Ge merkezlerinden geldi. Özel sektör firmaları yüzde 16, üniversiteler yüzde 15 ve teknoloji geliştirme bölgeleri yüzde 6 oranında katkı sağladı. Teknoloji alanlarına göre dağılımda bilgisayar teknolojileri, dijital ağ sistemleri ile ulaşım ve taşımacılık ön plana çıkıyor.

Türk Telekom hangi alanlarda Ar-Ge yapıyor?

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şirketin Ar-Ge çalışmalarını 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uydu bağımsız iletişim teknolojileri, karasal olmayan ağlar (NTN), yapay zeka tabanlı ağ yönetimi ve fiber-optik altyapı gibi stratejik alanlarda yoğunlaştırdığını açıkladı. Orhan, geliştirdikleri milli çözümlerin uluslararası platformlarda ödüllerle taçlandırıldığını ve teknoloji üretmenin ötesinde bu çözümleri küresel ölçekte değer yaratan ürünlere dönüştürdüklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da başvuru liderlerini tebrik ederek Türkiye'nin fikri mülkiyet alanındaki yükselişinin devam ettiğini belirtti.