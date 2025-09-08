Balçova’daki polis merkezine düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu saldırının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı. Açıklamaya göre, sürecin yürütülmesi için 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Yayın yasağı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D. iş sayılı karar ile saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi. Karara göre olayla ilgili görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medya içeriğinin yayınlanması yasaklandı.