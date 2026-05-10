İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ziyaretlerine devam ediyor. Buca’nın Belenbaşı Mahallesi’ni ziyaret eden Tugay, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Tugay, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik sosyal alanların artırılması konusunda çalışma yapılacağının da mesajını verdi.

Vatandaşların taleplerini dinledi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Belenbaşı programına Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut ve Belenbaşı Mahalle Muhtarı Faruk İlhan da katılım gösterdi.

Mahalle sakinleriyle görüşmeler gerçekleştiren Tugay, bölgenin ihtiyaçları hakkında vatandaşlardan bilgi aldı. Altyapıdan sosyal alanlara kadar birçok konuda iletilen talepler Tugay tarafından not edilirken, çözüm odaklı çalışmaların da süreceği belirtildi.

Futbol sahası talebine destek!

Ziyaret sırasında çocuklar ve gençler için spor alanı isteği de gündeme gelirken, mahalle sakinlerinin futbol sahası talebini Başkan Tugay değerlendirdi. Tugay, konuyla ilgili çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Anneler Günü kutlaması!

Başkan Tugay, mahalle ziyaretinin ardından Belenbaşı pazar yerine de ziyaret gerçekleştirdi. Pazarcı esnafı ve üreticilerle sohbet eden Tugay, özellikle kadın üreticilerin Anneler Günü’nü de kutladı.

“Sorunları yerinde tespit ediyoruz”

Belenbaşı’nda yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Tugay, İzmir’in tüm ilçelerinde saha ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.