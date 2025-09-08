Son Mühür- Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, işçinin arkadaşları ve yetkililer uzun süre ikna çalışmaları yürüttü. Özmen’in “Hakkımızı alamıyoruz, artık dayanacak gücümüz kalmadı” dediği aktarıldı.

İşçiler 6 aydır maaş alamıyor

Abdurrahim Özmen’in iddialarına göre, sadece kendisi değil aynı şirkette çalışan birçok işçi de aylardır maaşlarını alamıyor. Arkadaşları, işçilerin yemek parası dahi bulamadığını ve zor şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını dile getirdi.

“Nereye giderseniz gidin”

İşçiler, haklarını aradıklarında şirketin kendilerine “Nereye giderseniz gidin” diyerek gözdağı verdiğini ileri sürdü. Bu durumun çalışanlar arasında büyük bir öfke ve çaresizlik yarattığı ifade edildi.

Olay sonrası soruşturma

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerinin tutanak tuttuğu, ilgili kurumların da konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Özmen’in ise uzun çabaların ardından ikna edilerek güvenli şekilde aşağı indirildiği belirtildi.