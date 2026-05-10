İzmir siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretler, yapılan açıklamalar siyasetin gündemini belirliyor. Bu kapsamda AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, bir hane ziyareti gerçekleşti. Ziyaret kapsamında konuşan Sağır'ın açıklamaları ise dikkat çekti.

"Yanlış yerde duran ama özü doğru olan insanlar da vardır!"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sağır, "Bugün toplum olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz şey; ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayıştır. Ne yazık ki insanlar bazen bulunduğu ortam ya da destek verdiği yer üzerinden değerlendiriliyor, farklı düşündüğü için ötekileştirilebiliyor. Oysa herkes şunu bilmelidir ki; yanlış yerde duran ama özü doğru olan insanlar da vardır. Bir insanı değerlendirirken önce karakterine, vicdanına ve samimiyetine bakmak gerekir." dedi.

"AK Parti siyaseti..."

Açıklamalarına devam eden Sağır, "Bu millet feraset sahibidir. Kim samimi bir mücadele veriyor, kim yanlışların içinde yer alıyor çok iyi ayırt eder. Geçmişten gelen alışkanlıklar ya da farklı sebeplerle başka siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımız olabilir. Ancak biz biliyoruz ki orada bulunan birçok iyi niyetli, dürüst ve doğru insan; bizim komşumuz, arkadaşımız, akrabamızdır.

Bizim anlayışımıza göre AK Parti siyaseti; ayrıştıran değil, 86 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışın adıdır." ifadelerini kullandı.