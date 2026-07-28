Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik gerçekleştirilen ve üç polisin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması bugün İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 9:45’te görülecek.

Olayın geçmişi



Geçen yıl 8 Eylül günü saat 09.00 sıralarında, yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Eren Bigül, nöbet kulübesine ateş açmış; saldırıda polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Silah sesleri üzerine merkezin diğer polisleri saldırgana müdahale etmiş, çıkan çatışmada 1'inci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, Polis memuru Ömer Amilağ şehit düşerken, saldırgan Eren Bigül yaralı olarak ele geçirilmişti.

İddianame ve istenen cezalar

Saldırının ardından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan ve 7'si tutuklu 13 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, Bigül'ün DAEŞ silahlı terör örgütünün ideolojisini benimsediği, örgüte katıldığı, silahlı eğitim aldığı ve örgüt talimatıyla saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Bigül hakkında; "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", 3 kez "Terör amaçlı kamu görevlisini kasten öldürme", çok sayıda kasten öldürmeye teşebbüs, mala ve kamu malına zarar verme ile Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından ceza talep edilmişti. Aralarında azmettirici olduğu öne sürülen kişilerin de bulunduğu diğer 12 sanık hakkında da "Azmettirme" suçlaması yer almıştı. Savcılık makamı, ana saldırgan Eren Bigül dahil tüm sanıklar için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 261'er yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İlk duruşma ve bugünün gündemi



9 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada sanıklar hakim karşısına çıkmış, savunmaların ardından savcı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını ve tutuksuz sanık A.B.'nin tutuklanmasını talep etmişti.

Mahkeme heyeti, ilk celse sonunda sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına, ana saldırgan Eren Bigül için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına ve tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı bugüne (28 Temmuz) ertelemişti. Sanıklar, bugün gerçekleştirilecek ikinci duruşmada yeniden hakim karşısına çıkıyor.