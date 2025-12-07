Ödemişspor–İzton Torbalıspor karşılaşmasını izlemeye gelen engelli Nevzat Kahyaoğlu, yağış altında ıslanmaya başlayınca Beydağ İlçe Emniyetinde görevli Başkomiser Ramazan Kalkan yağmurluğunu çıkarıp ona verdi.
Maça davet edilen engelli vatandaş yağmurda ıslandı
İzmir’in Beydağ ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşlar Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’taki Ödemişspor–İzton Torbalıspor maçına davet edildi. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı saha kenarındaki kulübeden izleyen 48 yaşındaki Nevzat Kahyaoğlu, yağmurun şiddetini artırması üzerine ıslanmaya başladı.
Başkomiser yağmurluğunu vererek korudu
Durumu fark eden Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Ramazan Kalkan, üzerindeki yağmurluğu çıkararak Kahyaoğlu’nun üzerine örttü. Kalkan, engelli vatandaşı yağmurdan koruyarak örnek bir davranış sergiledi.