Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin spor altyapısını güçlendirme ve daha geniş kitleleri sporla buluşturma vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın koyduğu "spor kenti" hedefi çerçevesinde yürütülen ücretsiz “Sportif Yetenek Ölçümü” uygulaması, artık sadece merkezde kalmayacak. Bugüne dek Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nda gerçekleştirilen ölçümlerin kapsamı, kent geneline yayılarak ilçelere taşınıyor. Bu yayılımın ilk adımı Torbalı’da başarıyla hayata geçirildi. Projenin, ilçe belediyelerle kurulacak güçlü iş birlikleri sayesinde kentin tamamına ulaşması amaçlanıyor.

On binden fazla çocuğa ulaşan uygulama ilçe belediyeleriyle büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan yetkili Mert Kaytankaş, uygulamanın genişlemesi hakkında bilgiler verdi. Kaytankaş, “Merkezimizde 10 binin üzerinde çocuğumuza bu ölçümleri başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi ise bu hizmeti ilçe belediyelere de ulaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda ilk ortaklığımızı Torbalı Belediyesi ile hayata geçirdik. Torbalı'daki çocuklara sportif yatkınlık testleri uyguluyoruz ve elde ettiğimiz veriler ışığında, ailelere çocuklarının en yetenekli olduğu branşlara yönlendirmeleri konusunda rehberlik ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Velilerden memnuniyet vurgusu: “Topluma adaptasyon için çok önemli”

Çocuklarını büyük bir heves ve merakla testlere getiren ebeveynler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Velilerden İsa Yardımcı, bu girişimin çocukların gelişimi için önemini vurguladı: “Burada çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Hem kadro kalitesi hem de işin ciddiyeti açısından uygulama çok başarılı. Çocuklarımızın mutluluğu bizi de sevindirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu değerli hizmet için teşekkür ediyoruz. Bu tür projeler, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri, aynı zamanda topluma adaptasyon süreçleri için hayati önem taşıyor.”

Yetenek ölçüm süreci ve bilimsel çıktılar

Belediye tarafından sunulan yetenek ölçümleri, 8-9-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelikken, 10-18 yaş aralığındaki mevcut takım sporcuları için ise performans ölçümleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yaklaşık bir buçuk saat süren test sürecinde, çocuklar 15 ayrı istasyonda performans sergileyerek temel fiziksel özelliklerini ölçtürüyorlar. Bu kapsamlı uygulama sonucunda elde edilen veriler, bilimsel altyapıya dayandırılıyor. Hangi spor dalına ne ölçüde yatkın oldukları, yüzdelik oranlarla saptanıyor ve hazırlanan detaylı sonuç raporu, çocukların ailelerine teslim edilerek doğru spor kariyeri seçimine destek olunuyor.