Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in yetiştirdiği yetenekli sporculardan Altan Doğan, uluslararası arenada gururumuz olmayı sürdürüyor.

Bulgaristan’da yapılan Artistik Cimnastik World Challenge Cup’ta (Dünya Challenge Kupası) sahne alan milli sporcumuz, gösterdiği kusursuz performansla altın madalyayı boynuna taktı.

Varna’da Türk Bayrağı dalgalandı

Bulgaristan’ın Varna kentinde 7-10 Mayıs tarihleri arasında yapılan turnuva, adeta bir devler sahnesine dönüştü.

Toplamda 27 farklı ülkeden 107 başarılı sporcunun katıldığı etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılı ismi Altan Doğan ve antrenörü Reyhan Karanlık ülkemizi temsil eden ekipte yer aldı.

Paralel barda kürsünün en üst basamağına çıktı

Hafta sonu öne çıkan an ise erkekler paralel bar finalleri oldu. Altan Doğan, estetik ve zorluk derecesi yüksek hareketlerini profesyonel tekniklerle birleştirerek jüriden tam 14.166 puan almayı başardı.

Bu puanla tüm rakiplerini arkasında bırakan İzmirli jimnastikçi, kürsünün en üst basamağına çıkarak şampiyonluk heyecanını yaşadı.

Halka aletinde en iyi sekiz sporcu arasına girdi

Altan Doğan’ın başarısı yalnızca paralel barla sınırlı kalmadı. Doğan, halka aletinde de zorlu geçen eleme turlarında 12.866 puan toplayarak en iyi sekiz sporcu arasına girmeyi başardı.