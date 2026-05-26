Son Mühür- İzmir’de sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda tırmanan gerilim, öğle saatlerinde saatlerinde yerini bir protesto yürüyüşüne bıraktı. Polisin TOMA ve biber gazlı müdahalesinin ardından alana ulaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bariyerlerin arasından vatandaşla birlikte kitleyi Gündoğdu Meydanı’na doğru harekete geçirdi.

Kordonboyu sloganlarla inledi

Binlerce İzmirli vatandaşın katıldığı yürüyüşte, kortejin ön saflarında Özgür Özel ve il yönetimi yer aldı. Ancak yürüyüşün seyri, Kordon boyunca yükselen protestolarla bir anda değişti.

Alandaki binlerce kişi, "Hain Kemal" sloganları atmaya başladı.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bu sert sloganlar eşliğinde ilerleyen kalabalık, parti içi hesaplaşmanın sahada hala ne kadar sıcak olduğunu bir kez daga gösterirken Özgür Özel binlerce İzmirli ile Gündoğdu meydanına yürüyüşünü sürdürdü.

Hedef Gündoğdu Meydanı

Miting alanı konusundaki valilik yasağını fiilen delen kalabalık, sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı’na giriş yapıyor. Emniyet güçlerinin Kordon boyundaki geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen bu yürüyüş, İzmir siyasi tarihinin en karmaşık ve gergin günlerinden birine sahne oldu.

Valilik izin vermemişti

Özgür Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp vatandaşla bayramlaşma isteği üzerine İzmir Valiliği Özel'in konuşma yapması için Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmişti.

