Son Mühür- İzmir adete kazan gibi kaynıyor. İzmir’de valilik kararıyla bariyerler arkasına alınan Cumhuriyet Meydanı’nda tansiyon en yüksek seviyeye ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşmesi planlanan program öncesinde, alanı dolduran vatandaşlar ile emniyet güçleri karşı karşıya geldi.

Tarihi görüntülerin adresi İzmir oldu. Meydanda göz gözü görmeyecek kıvama geldi. Bölgedeki gerginlik tırmanırken, emniyet güçleri TOMA araçlarıyla kalabalığa su sıktı. Müdahale sırasında zaman zaman biber gazı da kullanıldı. Meydanın durumunu öğrenen Özgür Özel takvimini değiştirerek doğrudan sahaya hareket etti. Müdahale sonrası acil bir mesaj paylaşan Özel, yaşananlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"15 dakikaya oradayım."

Özel “Hain Kemal” sözleri ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüyor!

Son dakika bilgisine göre Özgür Özel o alana otobüsle giriş yaptı. Özel şu sıralarda İzmir'de polis müdahalesinin yaşandığı Cumhuriyet Meydanı'na “Hain Kemal” sesleri ile yürüyor.